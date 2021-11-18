Merkez Bankası faiz kararı için bugün gözler PPK toplantısına çevrildi. Eylül ve ekim aylarında politika faizi toplamda 300 baz puan düşürüldü, böylelikle faizler yüzde 16’ya geriledi. Bununla birlikte, analistler, Merkez Bankası faiz kararının kasım ayında da düşeceği yönünde görüş bildiriyor….

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım ayı faiz kararını vermek için 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Toplantıda alınan karar saat 14.00’te kamuoyu ile paylaşılacak.

FAİZ KARARI NE OLUR?

Kasım ayı PPK faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı.

21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

2021’DE FAİZLER NASIL DEVAM ETTİ?

Merkez Bankası faiz kararı 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında yüzde 17’de sabit tutuldu.

Mart ayında 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkan faizler Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sabit bırakıldı.

Eylül ayında yüzde 18’e gerileyen politika faizi ekim ayında ise 200 baz puan düşürülerek yüzde 16’ya geriledi.