Merkez Bankası faiz kararına ilişkin meraklı bekleyiş bugün gerçekleşecek toplantının ardından son bulacak. TCMB PPK toplantısı öncesinde analistlerin katılımıyla gerçekleşen farklı anketlerde uzmanlar ocak ayı faiz kararına ilişkin beklentilerini dile getirdi. Şimdi gözler, Merkez Bankası faiz kararının tahminlerle aynı yönde olup olmayacağına çevrildi. Sabah saatlerinden itibaren yatırımcısından sade vatandaşına milyonlarca kişi Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı kritik saati bekliyor…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 20 Ocak Perşembe günü öğlen saatlerinde toplanacak. TCMB’nin ocak ayına ilişkin faiz kararı ise saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB PPK OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Aralık ayında yapılan PPK toplantısının ardından Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekildiğini açıklamıştı.

20 Ocak’ta gerçekleşecek PPK toplantısında faiz kararının ne olacağına ilişkin piyasaların ve vatandaşların merakı devam ediyor. Uzmanlar ise faizlerin yüzde 14 seviyesinde sabit kalacağı yönünde görüş bildiriyor.

Reuters tarafından yapılan faiz kararı beklenti anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulacağı, bir kurumun ise 50 baz puanlık indirim yapılacağı yönünde tahminde bulunuyor.

AA Finans'ın anketine katılım sağlayan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağı beklentisine sahip.

Merkez Bankası, aralık ayı toplantısında "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" ifadelerini kullanarak bekleme sinyali vermişti.

Ekonomistler aynı zamanda enflasyonun yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek, negatif reel faizin 20 puanı aştığının altını çiziyor.