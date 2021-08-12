Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak? Ağustos 2021 PPK ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak? Ağustos 2021 PPK ne zaman?

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak? Ağustos 2021 PPK ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararına ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. TCMB, geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutma kararı almıştı. Şimdi gözler bu ayki Para Politikaları Kurulu’na çevrildi. Peki, Ağustos 2021 PPK ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı hangi gün saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar…

12 Ağustos 2021, Perşembe 08:51 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararı öncelikle döviz kurunu, onunla bağlantılı olarak da altın fiyatlarını ve piyasalardaki pek çok alanı etkiliyor. Bu nedenle de pek çok kişi TCMB faiz kararını yakından takip ediyor. Ağustos ayının ortalarına gelinirken de gözler yine Ağustos 2021 PPK toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararına çevrildi…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası’nın tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ağustos 2021 PPK toplantısı 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yapılacak ve sat 14:00’te ağustos ayına ilişkin politika faizi kamuoyu ile paylaşılacak.

2021 FAİZ KARARLARI NASILDI?

2021 yılı Merkez Bankası faiz kararları;

  • Ocak 2021: Yüzde 17
  • Şubat 2021: Yüzde 17
  • Mart 2021: Yüzde 19
  • Nisan 2021: Yüzde 19
  • Mayıs 2021: Yüzde 19
  • Haziran 2021: Yüzde 19
  • Temmuz 2021: Yüzde 19 olarak açıklanmıştı.

 

 

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