Merkez Bankası faiz kararı öncelikle döviz kurunu, onunla bağlantılı olarak da altın fiyatlarını ve piyasalardaki pek çok alanı etkiliyor. Bu nedenle de pek çok kişi TCMB faiz kararını yakından takip ediyor. Ağustos ayının ortalarına gelinirken de gözler yine Ağustos 2021 PPK toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararına çevrildi…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI HANGİ GÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası’nın tarafından paylaşılan bilgilere göre, Ağustos 2021 PPK toplantısı 12 Ağustos 2021 Perşembe günü yapılacak ve sat 14:00’te ağustos ayına ilişkin politika faizi kamuoyu ile paylaşılacak.

2021 FAİZ KARARLARI NASILDI?

2021 yılı Merkez Bankası faiz kararları;