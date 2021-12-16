Merkez Bankası faiz kararı milyonlar tarafından merakla bekleniyordu. MB geçtiğimiz üç ay boyunca faizlerde indirime gitmiş ve politika faizi yüzde 15’e gerilemişti. Gözler bugün yapılacak PPK toplantısında çıkacak karara çevrilirken, beklenen açıklama geldi. Böylelikle ‘Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?’ ve ‘Faizler düştü mü yükseldi mi?’ soruları da yanıtını buldu…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

FAİZ 100 BAZ PUAN AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi yüzde 15'ten 100 baz puan azalarak yüzde 14'e düştü.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun son 4 toplantısında toplam 500 baz puanlık faiz indirimine gidildi.

ARALIK 2021 TCMB FAİZ AÇIKLAMASI

Ayrıntılar birazdan...

2021’DE FAİZLER NASILDI?

Merkez Bankası faiz kararını 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında yüzde 17’de sabit tuttu.

Mart ayında 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkan faizler Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sabit bırakıldı.

Eylül ayında yüzde 18’e gerileyen politika faizi ekim ayında ise 200 baz puan düşürülerek yüzde 16’ya geriledi.

Kasım ayında da 100 baz puan bir faiz indirimiyle yüzde 16’dan yüzde 15’e geriledi.