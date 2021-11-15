Merkez Bankası PPK toplantısının ardından geçtiğimiz ay politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmişti. Kasım ayı faiz kararının ne olacağına ilişkin merak devam ederken, analistlerin katılımıyla gerçekleşen anket sonuçları da belli oldu. İşte, Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentileri ve TCMB PPK toplantı tarihi…

TCMB PPK FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım ayı faiz kararlarına ilişkin yapılacak toplantı 18 Kasım 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararının ise saat 14.00’te açıklanması bekleniyor.

KASIM AYI PPK FAİZ KARARI BEKLENTİLERİ

Kasım ayı PPK faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı.

21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.