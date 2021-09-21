TCMB PPK toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararı ise toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Geçtiğimiz ay politik faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu. Peki Eylül ayı faiz kararı ne olur? İşte, Merkez Bankası faiz kararı ve TCMB PPK toplantısına dair bilgiler…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Toplantının ardından alınan faiz kararının kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

Ajanslar tarafından gerçekleştirilen anketlere katılan ekonomistlerin değerlendirmesine göre, Merkez Bankası, 23 Eylül’de gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısında geçtiğimiz aylarda olduğu gibi faiz kararını sabit tutacak.

Bununla birlikte, para politikası faizlerinin düşürülmesini bekleyen kurum ve ekonomistler de mevcut.

Reuters tarafından yapılan ankete katılan 19 kurumun 18'i Eylül ayında politika faizinin sabit tutulacağı yönünde görüş bildiriyor. Bir kurum ise politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

Anadolu Ajansı'nın anketine katılan 20 ekonomistten 18'i politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ise Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine bu ay başlayacağı görüşünde. Eylül ayında 50 baz puan faiz indirimi bekleyen kuruluş, yıl sonuna kadar da 150 baz puan indirime gidilmesini bekliyor.

TCMB BAŞKANINDAN ÇEKİRDEK ENFLASYON VURGUSU

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşma, faiz indirimi beklentilerine yol açtı. Başkan Kavcıoğlu, yaptığı açıklamada TCMB'nin odağının manşet enflasyondan çekirdek enflasyona kaydığının mesajını vermişti.

Çekirdek enflasyon ağustos ayında %16,76 olarak açıklanmıştı. Temmuz ayında bu rakam %17,22 idi.

Enflasyon rakamları ağustos ayında %19,25 ile TCMB'nin politika faizi olan %19'u aşmıştı.

Diğer yandan, temmuz ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen ay yıllık bazda %8,7 artışla beklentilerin altında kalırken, cari işlemler açığı ise temmuz ayında 683 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.