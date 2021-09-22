Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ekonomi ile ilgilenenler tarafından yakından takip ediliyor. Yurt içi piyasalara yön veren para politikası faizi, geçtiğimiz aylarda sabit tutulmuştu. Şimdi gözler, faizler artacak mı, azalacak mı sorusunun yanıtını verecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte ayrıntılar…

22 Eylül 2021, Çarşamba 14:41 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı için PKK toplantısına ilişkin son durum merak ediliyor. Merkez Bankası faiz kararına ilişkin beklentilerin büyük çoğunluğu, bu ay için de geçtiğimiz ay gibi faizlerin sabit kalacağı yönünde iken bir kısım analistler ise faizlerin düşeceği yönünde görüş bildiriyor. TCMB PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, ekonomistlerin Eylül ayı faiz kararı beklentisi…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB PPK toplantısı 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası faiz kararına ilişkin beklentilerin yer aldığı AA Finans'ın piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, 18 ekonomist politika faizinin %19'da sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirirken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği beklentisine sahip olduklarını belirtiyor.

Ağustos ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi %19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin 2021 yıl sonu politika faiz oranına yönelik beklentileri ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan yükselerek %18 oldu.

 

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