Merkez Bankası faiz kararı için meraklı bekleyiş bugün son buluyor. Piyasalar, 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Ekonomi gündemi için oldukça önemli olan toplantının ardından, Merkez bankası Eylül ayı faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Bu kapsamda, açıklamanın yapılacağı saat de pek çok kişi tarafından merak ediliyor…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı, bugün gerçekleşen Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak. Edinilen bilgilere göre, para politikasına ilişkin açıklama ise saat 14.00’te gerçekleşecek.

SON ARTIŞ 5 AY ÖNCE YAPILDI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faizi yüzde 19,00'a yükseltmişti. Sonrasında ise nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise politika faizi beklentilere paralel olarak yüzde 19,00 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

AA Finans tarafından 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen piyasa beklenti anketi ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Ankete göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılacağı yönünde görüş bildirirken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini ön görüyor.

Ağustos ayında gerçekleşen PPK toplantısında politika faizi de son dört ayda olduğu gibi yüzde 19 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.