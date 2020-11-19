Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını verdi. Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 10,25 olan politika faizini yüzde 15'e çekti.

19 Kasım 2020, Perşembe 14:11 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.

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Faiz artışı beklentileri 2 ile 5,75 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 4,75 puandı. Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış,, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.


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