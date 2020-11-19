Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını verdi. Para Politikası Kurulu (PPK) yüzde 10,25 olan politika faizini yüzde 15'e çekti.
19 Kasım 2020, Perşembe 14:11 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.
Faiz artışı beklentileri 2 ile 5,75 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 4,75 puandı. Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış,, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.
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