Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni faiz kararını açıkladı.

24 Aralık 2020, Perşembe 14:12 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17 olarak belirledi. Merkez Bankası faizi böylece 200 baz puan artırmış oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 200 baz puan artışa gitti.

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TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 15,00'ten yüzde 17,00'ye çıkarıldı. TCMB önceki iki toplantısında faizi 675 baz puan artırmıştı. Böylece bugünkü toplantıyla birlikte 3 toplantıda artırım toplam 875 baz puana ulaştı. Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 14,18, 12 ay sonrası için yüzde 10,84 ve 24 ay sonrası için yüzde 9,24 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 14,03 olarak açıkladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek.


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