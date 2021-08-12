Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz 4 boyunca sabit tutulmuştu. Döviz piyasasına ve onunla paralel olarak altın fiyatlarına etki eden Merkez Bankası faiz kararı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyordu. TCMB PPK kurulu öğlen saatlerinde toplanmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Ağustos 2021 Merkez Bankası PPK faiz kararı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI MI?

Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşıldı.





AĞUSTOS 2021 MERKEZ BANKASI PPK FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası faizi 5 aydır değiştirmemiş oldu.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.