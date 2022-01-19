Piyasaların gözü yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararında olurken; genel olarak beklenti bankanın politika faizini sabit bırakılacağı yönünde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy beklentilerini değerlendirdi. İşte hurriyet.com.tr'nin haberi...

POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 14 SEVİYESİNE ÇEKMİŞTİ

Bu haftanın en önemli gündem maddesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklayacağı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (Politika Faizi) olacak. TCMB, faiz indirimlerine eylül ayında başlarken; aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıyla beraber toplamda 500 baz puan indirime gitti. Banka böylelikle, politika faizini yüzde 14 seviyesine çekti. Piyasalar önümüzdeki hafta ise, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararını ve sonrasında vereceği mesajları takip edecek.

MERKEZ BANKASI’NIN AÇIKLAYACAĞI KARARLA İLGİLİ BEKLENTİLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını yarın saat 14.00’de açıklanacak. Piyasaların genel olarak beklentisi, Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda faizi sabit bırakacağı yönünde olurken; bir kısım ekonomistin beklentisi ise, faiz indirimine gidebileceği yönünde bulunuyor.

SON TOPLANTIDA BU SÖYLEMLER ÖNE ÇIKMIŞTI

Merkez Bankası’nın 16 Aralık tarihinde açıkladığı kararın ardından yayımlanan politika metninde şu cümleler dikkat çekmişti:

“Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir.

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