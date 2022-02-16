Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Faiz değişikliğine gidilecek mi? Flaş açıklama
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak. Para Politikası Kurulu toplantısında faiz değişikliğine gidilecek mi? Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Merkez Bankası aralık ayından bu yana faizi sabit tuttu. Peki yarın ne olacak? İşte ekonomistlerin yarınki Merkez Bankası faiz kararıyla ilgili beklentileri...
16 Şubat 2022, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
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Eylül ayında faiz indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, Eylül’den Aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek politika faizini yüzde 19 seviyesinden yüzde 14’e kadar çekmişti. Aralık ayından bu yana faizi sabit tutan Merkez Bankası yarın faiz değişikliğine gidecek mi? İşte detaylar...
Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:
"Mevcut koşullar ışığında bir önceki para politikası metninde izah edildiği gibi yarınki faiz kararında Merkez Bankası’nın değişikliğe gitmemesi bekleniyor.
"MERKEZ BANKASI2NIN FAİZ KARARIYLA İLGİLİ BEKLENTİ OLUŞTU"
Piyasanın beklentisi de Merkez Bankası’nın yarın faiz oranlarını değiştirmeyeceği konusunda yoğunlaşmış durumda.Küresel çapta ABD ve Avrupa’dan gelen enflasyon rakamları beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda Türkiye’den gelen ocak ayı enflasyon rakamlarının da beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte aslında belli ölçülerde piyasada Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili az da olsa bir beklenti oluştu. Ancak bir önceki para politikası raporunda net olarak ortaya konduğu gibi var olan politikaların sona ermesi ve bu sonuçların rakamlara yansıyıp yansımadığının görülmesi asıl belirleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
"FAİZİ SABİT TUTMA İHTİMALİ YÜKSE OLASILIKTIR"
Diğer taraftan 20 Aralık itibarıyla alınmış olan kur korumalı mevduat düzenlemesi kurda da belli ölçüde stabilizasyonu sağladığından kur kaynaklı etki son 2 aylık dönemde oldukça azalmıştır. Diğer taraftan KDV ile ilgili yapılan düzenlemenin çeşitleneceği beklentisi hem enflasyon üzerindeki baskıyı, hem de fiyatlara yansımayı etkileyeceğine göre piyasaların beklentisi doğrultusunda Merkez Bankası yarınki kararında faizi sabit tutma ihtimali çok yüksek olasılıktır."
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ise faiz kararı öncesi şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yarın gerçekleşecek olan Merkez bankası toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını öngörüyoruz. Aralık ayında TCMB, “gevşeme için sınırlı alan kullanımının” tamamlandığını açıklamıştı. Gelişmiş ekonomilerde daha sıkı bir para politikası, bölgesel jeopolitik ve yüksek enflasyon, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesini engellemeye yöneliktir.
Dolayısıyla, Merkez bankasının her ne kadar ana tandansı para politikasını gevşetmeye yönelik olsa da, hem liranın değer kaybetmesinin enflasyonu daha da ateşlemesi riski, hem de gelişmiş dünyada artan faizler Merkez bankasının faiz oranlarını daha da düşürmesine olanak verecek bir duruma işaret etmemektedir. Gelişmiş ekonomilerde daha sıkı bir para politikası, bölgesel jeopolitik ve yüksek enflasyon, daha gevşek politikanın uygulanması kadar mevcut gevşeklikte politikanın devam ettirilmesini de zorlaştırmaktadır.
"FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ"
Geçerli şartlar altında, 2022 yılının önemli bir bölümünde Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bekleme modunda olacağını değerlendiriyoruz. Enflasyonla mücadele yönünde, mali politika uygulamalarına ve TL bazlı finansal ürünlere devredilen rol kapsamında ilk etapta faiz oranlarında artış öngörmüyoruz. Fed’in faiz artırımlarını hızlı bir şekilde devam ettirmesi, enflasyondan korunma noktasında hali hazırda kur korumalı mevduata geçen mudilerin vade dönümlerindeki davranışları ve buna bağlı olarak fiyat döngülerindeki değişim mevcut beklentilerin denetlenmesi noktasında dikkate alınmalı. Kur tarafında Aralık sonundan itibaren daha istikrarlı bantları izliyor olmamız, bu kaynaktan gelebilecek enflasyonist etkilerin yönetimi açısından şu anda görece rahat bir konsept sunuyor, ancak bu istikrarın sürdürülmesi önemli."