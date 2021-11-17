Merkez Bankası faiz kararının ne olacağına ilişkin beklenti anketi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Ankete göre uzmanlar Merkez Bankası’nın Kasım ayında faizleri düşüreceği yönünde görüş bildiriyor. Tüm bu meraka son verecek PPK toplantısı içinse artık kısa süre kaldı…

PPK TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 Perşembe günü gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

EKİM AYI FAİZ KARARI NASILDI?

TCMB'den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " ifadelerini yer verilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Kasım ayı PPK faiz kararı 18 Kasım Perşembe günü açıklanacak. Faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı.

21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.