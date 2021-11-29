Merkez Bankası faiz kararına ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. Eylül ekim ve kasım ayında indirime gidilen politika faizinin aralık ayında nasıl bir yön izleyeceği ekonomi çevreleri kadar vatandaşlar için de kritik bir önem arz ediyor. Zira kasım ayında politika faizinin 100 baz puan düşürülmesinin ardından döviz ve altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Peki, Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? TCMB PPK toplantısı ne zaman? İşte yanıtı…

TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

16 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleşecek PPK toplantısının ardından Merkez Bankası’nın faiz kararını saat 14.00’te açıklaması bekleniyor.

2021’DE MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı 2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında yüzde 17’de sabit tutuldu.

Mart ayında 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkan faizler Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sabit bırakıldı.

Eylül ayında yüzde 18’e gerileyen politika faizi ekim ayında ise 200 baz puan düşürülerek yüzde 16’ya geriledi.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Kasım ayında ise Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan düşürdü, böylelikle faiz yüzde 16’dan yüzde 15’e indirildi.







