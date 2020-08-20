Merkez Bankası faiz kararını verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,25 olarak kaldı.

TCMB son 3 toplantısında faizde bir değişikliğe gitmedi. Banka faiz indirim sürecine başladığı geçen yılın Temmuz ayından, indirime son verdiği geçen aya kadar faizi toplam 1575 baz puan aşağı çekti. Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 10,82, 12 ay sonrası için yüzde 9,70 ve 24 ay sonrası için yüzde 8,58 seviyesinde bulunuyor.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 8,9, 2021 yıl sonu için yüzde 6,2 seviyesinde bulunuyor.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 11,76 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 24 Eylül'de gerçekleştirilecek.

TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi.