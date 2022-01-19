Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 Şubat’ta olağanüstü para politikası toplantısı gerçekleştirilecek. Kritik toplantıda dönem karından avans dağıtılması gibi önemli konular yer alıyor. Diğer yandan Merkez Bankası’nın 20 Ocak’ta açıklayacağı faiz kararının ne olacağına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Reuters ve AA Finans’ın Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anket sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu toplantısı 20 Ocak 2022 Perşembe günü gerçekleşecek. Toplantının ardından saat 14.00 civarında Merkez Bankası faiz kararının açıklanması bekleniyor.

20 OCAK FAİZ KARARI NE OLUR?

Aralık ayında yapılan PPK toplantısının ardından Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekildiğini açıklamıştı.

20 Ocak’ta gerçekleşecek PPK toplantısında faiz kararının ne olacağına ilişkin piyasaların ve vatandaşların merakı devam ediyor. Uzmanlar ise faizlerin yüzde 14 seviyesinde sabit kalacağı yönünde görüş bildiriyor.

Reuters tarafından yapılan faiz kararı beklenti anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulacağı, bir kurumun ise 50 baz puanlık indirim yapılacağı yönünde tahminde bulunuyor.

AA Finans'ın anketine katılım sağlayan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağı beklentisine sahip.

Merkez Bankası, aralık ayı toplantısında "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" ifadelerini kullanarak bekleme sinyali vermişti.

Ekonomistler aynı zamanda enflasyonun yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek, negatif reel faizin 20 puanı aştığının altını çiziyor.

MERKEZ BANKASI OLAĞANÜSTÜ PARA POLİTİKASI TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE VAR?

TCMB Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. Kritik toplantının gündeminde ise 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması yer alıyor.