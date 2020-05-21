Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirdi. Böylece Merkez Bankası son 9 toplantıda üst üste 1.575 puan faiz indirmiş oldu.
21 Mayıs 2020, Perşembe 14:16 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan "Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleşme adımları izlenmektedir. İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, mayısın ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla dipten dönüş sinyalleri içermektedir." açıklaması yapıldı.
Kurul açıklamasında, "Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir." ifadesi yer aldı.