Ekonomi Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirdi. Böylece Merkez Bankası son 9 toplantıda üst üste 1.575 puan faiz indirmiş oldu.

21 Mayıs 2020, Perşembe 14:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Merkez Bankası Para Politikası Kurulundan "Küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleşme adımları izlenmektedir. İktisadi faaliyetteki yavaşlama nisanda belirginleşirken, mayısın ilk yarısına ilişkin yüksek frekanslı göstergeler kısmi normalleşme adımlarıyla dipten dönüş sinyalleri içermektedir." açıklaması yapıldı.

Kurul açıklamasında, "Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek seyredebileceği, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği değerlendirilmektedir." ifadesi yer aldı.

İlgili Haberler
Ramazan Bayramı'na günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye’nin yumruğu BAE’ye inmek üzere
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Karantinadaki Adalar yaza hazırlanıyor
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gram altında sert düşüş