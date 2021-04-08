Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 446 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 446 milyon dolar oldu

Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 446 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 194 milyon dolar azalarak 87 milyar 446 milyon dolara geriledi.

08 Nisan 2021, Perşembe 15:27 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 446 milyon dolar oldu. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 2 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 809 milyon dolar azalışla 48 milyar 85 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Mart'ta 50 milyar 894 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 385 milyon dolar azalarak 39 milyar 746 milyon dolardan 39 milyar 361 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 194 milyon dolar gerileyerek 90 milyar 640 milyon dolardan 87 milyar 446 milyon dolara indi. 

AA

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