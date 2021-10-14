Ekonomi Merkez Bankası rezervleri yükseldi! 123 milyar 463 milyon dolar...

Merkez Bankası rezervleri yükseldi! 123 milyar 463 milyon dolar...

Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri yükseldi! 123 milyar 463 milyon dolar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi.

14 Ekim 2021, Perşembe 15:28 Son Güncelleme:
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ekim'de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.

AA

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