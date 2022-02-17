Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Eylül ayında faiz indirimine başlayan Merkez Bankası, politika faizini aralık ayına kadar 500 baz puan indirerek yüzde 14’e kadar çekmişti.

Kurul bir önceki toplantısında faizde değişikliğe gitmeyerek yüzde 14'te sabit bıraktı. Aralık ayından bu yana faizi sabit tutan Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak.

"BEKLENTİ OLUŞTU"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut koşullar ışığında bir önceki para politikası metninde izah edildiği gibi bugünkü faiz kararında Merkez Bankası’nın değişikliğe gitmemesi bekleniyor. Piyasanın beklentisi de Merkez Bankası’nın faiz oranlarını değiştirmeyeceği yönünde. Küresel çapta ABD ve Avrupa’dan gelen enflasyon rakamları beklenilenin üzerinde gerçekleşti. Aynı zamanda Türkiye’den gelen ocak ayı enflasyon rakamlarının da beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte aslında belli ölçülerde piyasada Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili az da olsa bir beklenti oluştu. Ancak bir önceki para politikası raporunda net olarak ortaya konduğu gibi var olan politikaların sona ermesi ve bu sonuçların rakamlara yansıyıp yansımadığının görülmesi asıl belirleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

"2 AYLIK DÖNEMDE OLDUKÇA AZALDI"

Diğer taraftan 20 Aralık itibarıyla alınmış olan kur korumalı mevduat düzenlemesi kurda da belli ölçüde stabilizasyonu sağladığından kur kaynaklı etki son 2 aylık dönemde oldukça azalmıştır. Diğer taraftan KDV ile ilgili yapılan düzenlemenin çeşitleneceği beklentisi hem enflasyon üzerindeki baskıyı, hem de fiyatlara yansımayı etkileyeceğine göre piyasaların beklentisi doğrultusunda Merkez Bankası bugünkü kararında faizi sabit tutma ihtimali çok yüksek olasılıktır."

'SABİT TUTULMASINI ÖNGÖRÜYORUZ'

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ise faiz kararı öncesi şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün gerçekleşecek olan Merkez Bankası toplantısında da faiz oranlarının sabit tutulmasını öngörüyoruz. Aralık ayında TCMB, 'gevşeme için sınırlı alan kullanımının' tamamlandığını açıklamıştı. Gelişmiş ekonomilerde daha sıkı bir para politikası, bölgesel jeopolitik ve yüksek enflasyon, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesini engellemeye yöneliktir.

Dolayısıyla, Merkez Bankası'nın her ne kadar ana tandansı para politikasını gevşetmeye yönelik olsa da, hem liranın değer kaybetmesinin enflasyonu daha da ateşlemesi riski, hem de gelişmiş dünyada artan faizler Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha da düşürmesine olanak verecek bir duruma işaret etmemektedir. Gelişmiş ekonomilerde daha sıkı bir para politikası, bölgesel jeopolitik ve yüksek enflasyon, daha gevşek politikanın uygulanması kadar mevcut gevşeklikte politikanın devam ettirilmesini de zorlaştırmaktadır.

"FAİZ ORANLARINDA ARTIŞ ÖNGÖRMÜYORUZ"

Geçerli şartlar altında, 2022 yılının önemli bir bölümünde Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bekleme modunda olacağını değerlendiriyoruz. Enflasyonla mücadele yönünde, mali politika uygulamalarına ve TL bazlı finansal ürünlere devredilen rol kapsamında ilk etapta faiz oranlarında artış öngörmüyoruz. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını hızlı bir şekilde devam ettirmesi, enflasyondan korunma noktasında halihazırda kur korumalı mevduata geçen mudilerin vade dönümlerindeki davranışları ve buna bağlı olarak fiyat döngülerindeki değişim mevcut beklentilerin denetlenmesi noktasında dikkate alınmalı. Kur tarafında Aralık sonundan itibaren daha istikrarlı bantları izliyor olmamız, bu kaynaktan gelebilecek enflasyonist etkilerin yönetimi açısından şu anda görece rahat bir konsept sunuyor, ancak bu istikrarın sürdürülmesi önemli."

Milliyet





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