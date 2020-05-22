Ekonomi Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı

Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı

Ekonomi

Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40’tan yüzde 50'ye çıkardı.

22 Mayıs 2020, Cuma 18:26 Son Güncelleme:
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AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre TCMB, bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdı. Yeni düzenlemeyle birlikte Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalelerinde (Geleneksel Yöntem) bankaların kotasyon swap limitleri vadesi gelmemiş toplam swap pozisyon limiti, döviz piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'sine yükseltildi.

Böylece bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklikleri daha fazla artırılmış olacak. Düzenleme, 27 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.

AA



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