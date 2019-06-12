Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? Faiz Kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayına ilişkin Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar internette Merkez Bankası toplantısı ne zaman? PPK toplantısı ne zaman? Faiz karası ne zaman açıklanacak? sorularını aratıyor. İşte Merkez Bankası Para Politikaları Toplantısı ile ilgili detaylar…

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün saat 14.00’de Haziran ayına ilişkin Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistler, jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi, risk priminin yüksek seyretmesi, enflasyonunun seviyesini şimdilik koruması gibi nedenlerle politika faizinde bugün değişiklik olmayacağını öngörüyor.

Ekonomistler, bugünkü PPK toplantısında gelecek döneme ilişkin güçlü sinyallerin verilebileceğini, temmuz ayından itibaren politika faizinde düşüşün başlayacağını ve yıl sonuna kadar toplam 200-500 baz puanlık indirim yapılabileceğini tahmin ediyor.