Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak ve Merkez Bankası PPK kurlunda faizler düşecek mi yoksa yükselecek mi soruları Ağustos ayının ilk çeyreğinin geride kalmasının ardından sık sık sorulur oldu. İşte Ağustos ayı faiz kararının açıklanacağı Merkez Bankası PPK kurul toplantısı hakkında merak edilen soruların yanıtları…

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Ağustos ayı faiz kararlarının açıklanacağı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantısı 12 Ağustos günü gerçekleşecek ve toplantıda alınan faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI YATIRIMCI TOPLANTISINDA 'SIKI DURUŞ' MESAJINI YİNELEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantıları kapsamında ekonomistlerle videokonferans toplantısı ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda para politikasına sıkı sıkıya bağlı olunduğu vurgulanarak, aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanmasının iktisadi faaliyeti, cari dengeyi ve istihdamı olumlu etkilediği ifade edildi.

Aşılamanın salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına katkı sağladığı belirtilen toplantıda, bu durumun iktisadi faaliyetin mal ve hizmet ayrımında daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanıdığı, hizmetlerdeki gelişmelerin istihdamı da olumlu etkileyeceği ifade edildi.