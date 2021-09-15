Ekonomi Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Ekonomi

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi.

15 Eylül 2021, Çarşamba 00:25 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23'e yükseldi. 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarında zorunlu karşılık oranı ise yüzde 17 oldu.

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