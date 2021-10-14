Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı Taha Çakmak, günün en çok merak edilen isimlerinden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı olarak göreve getirilen Taha Çakmak, en son BDDK Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Peki, Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MERKEZ BANKASI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.

TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanan Taha Çakmak, Elazığ’da doğdu. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nden alan Çakmak, 2008 yılında mezun olduktan sonra, İngiltere'deki Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Mezuniyetinin ardından 10 yıl Türk Hava Yolları'nda (THY) çalışan Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Ziraat Bankası'nın sitesine göre hala Yönetim Kurulu üyesi olan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi'nin araştırmasına göre "En Güçlü 50 İK Lideri" sıralamasında 8’inci yer aldı.

Taha Çakmak, Merkez Bankası görevlendirmesinin öncesinde BDDK Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.