Ekonomi Merkez Bankası yeni kur ve altın seviyesini açıkladı

Merkez Bankası yeni kur ve altın seviyesini açıkladı

Ekonomi

Merkez Bankası yeni kur ve altın seviyesini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Doların seviyesi 12,0342 TL ve euronun seviyesi de 13,5986 TL şeklinde duyuruldu. Gram altın için ise 696,44 TL olarak belirlendi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 11:19 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıkladı.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası'na göre döviz kurları euro için 13,5986 TL, dolar için 12,0342 TL, gram altın için ise 696,44 TL olarak açıklandı.

MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.


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