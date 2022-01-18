Ekonomi Merkez Bankası'dan flaş karar! Olağanüstü genel kurul için tarih belli oldu

Merkez Bankası'dan flaş karar! Olağanüstü genel kurul için tarih belli oldu

Ekonomi

Merkez Bankası'dan flaş karar! Olağanüstü genel kurul için tarih belli oldu

Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak. Tarih verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu, olağanüstü toplantısını 3 Şubat'ta yapacak. İşte gündemdeki önemli konular...

18 Ocak 2022, Salı 09:09 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulu, 3 Şubat'ta olağanüstü toplanacak. 2021 yılı dönem karından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılması da gündemdeki konular arasında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Kurulu olağanüstü toplanacak. Genel Kurul'un 3 Şubat Perşembe günü yapılacağı açıklandı.

Duyuruda Genel Kurul'un gündemleri arasında 2021 yılı dönem kârından avans dağıtılması ve birikmiş ihtiyat akçesinin kâra katılarak dağıtılması konuları yer aldı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Öte yandan Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demiş, bekleme sinyali vermişti.

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