Merkez Bankası'na iki başkan yardımcısı atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atandı.

31 Ağustos 2019, Cumartesi 08:47
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Merkez Bankası'na iki başkan yardımcısı atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atandı. 

Söz konusu atamalar 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. 


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