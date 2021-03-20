Ekonomi Merkez Bankası'nda görev değişimi

Merkez Bankası'nda görev değişimi

Ekonomi

Merkez Bankası'nda görev değişimi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

20 Mart 2021, Cumartesi 02:45 Son Güncelleme:
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