Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası'nda görev değişimi Merkez Bankası'nda görev değişimi Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. 20 Mart 2021, Cumartesi 02:45 Son Güncelleme: 20.03.2021 02:45 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Merkez Bankası Naci Ağbal Şahap Kavcıoğlu Yazarlarımızdan Askerde bile eline silah almamıştı Oral Çalışlar Staj sigortasında emeklilik primi ödenmiyor Ekrem Sarısu 'Kaplama' ekonomisi! Lastik başına 5.100 lira kâr Bilal Emin Turan Türkiye’nin gururu Hakan Çelik Ev almak için 15 adım Özlem Denizmen Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor Murat Gülderen Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi Erkut Can BUNLARI DA OKUYUN İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü’nden ayrıldı Hakkari'de 9 kilo A-4 patlayıcı ele geçirildi Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi harekete geçti! Ve imzalar atıldı, 2,5 yıl ödeme yok... Prof. Dr. Uğur Şahin uyardı: Gelecek salgına karşı hazırlıklı olmalıyız