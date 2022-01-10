Ekonomi Merkez Bankası'ndan 20 TL'lik banknotlarla ilgili karar!

Merkez Bankası'ndan 20 TL'lik banknotlarla ilgili karar!

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan 20 TL'lik banknotlarla ilgili karar!

Merkez Bankası 20 Türk Lirası Banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceğini açıkladı. İşte Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama...

10 Ocak 2022, Pazartesi 14:56 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceği açıkladı.

Merkez Bankası'ndan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotlar 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

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