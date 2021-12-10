Ekonomi Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale!

Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale!

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale!

Merkez Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir' denildi.

10 Aralık 2021, Cuma 14:03 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar kurundaki yükselişe müdahale etti. Merkez Bankası üçüncü kez müdahale ederken "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası piyasalarda oluşan sağlıksız fiyat hareketlerine yeni müdahalede bulundu. Doların 13.9598 liraya kadar yükselmesinin ardından satım yönünde Müdahale eden Merkez Bankası dolarda düşüş etkisi yarattı.

Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba ve 3 Aralık Cuma günlerinde de Döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.

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