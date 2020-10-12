Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10.07.2020-15.10.2020 arasında yüzde 5,00 olarak uygulanan faiz oranı 16 Ekim'den itibaren yüzde 7,00 olarak uygulanmaya başlayacak.

Ayrıca 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 9, diğer bankalara yüzde 2 uygulanacak. Daha önce bu oranlar sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 0 şeklindeydi.

Merkez Bankası ABD doları cinsinden yabancı para zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz oranı ve hesaplardan tahsil edilecek komisyon oranını yüzde 0,025'den yüzde 0,0125'e, ABD doları dışında olanlara yüzde 0,00250'ten yüzde 0,00125'e çekti.



