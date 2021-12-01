Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TCMB'NİN DÖVİZ KURU HAMLESİNE DOLARDAN İLK TEPKİ

TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı. Açıklamanın ardından döviz kurları hareketlendi.

Gün içerisinde 13,88 lirayı gören dolar, 13,38 lira seviyesine kadar geriledi. Bir önceki kapanışını 15,3776 TL'den yapan euro güne 15,4246 liradan başlamıştı. Euro ise saat 12.25 itibarıyla 15,18 liradan işlem görüyor.

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda 'Merkez, elindeki tüm araçları kullanır' vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

CNN Türk canlı yayınında Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesini değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, şu ifadeleri kullandı:

'BU DURUM OYNAKLIĞI AZALTACAK'

"Oynaklığın durumu neye göre belirlenecek, Merkez Bankası onu belirtmemiş. Merkez burada bir baraj belirleyecektir. Bu piyasalar açısından olumlu bir durum. Merkez Bankası'nın satım yönünde müdahalesi gevşemeyi de beraberinde getirecektir. Bu durum oynaklığı azaltacaktır. Buradaki amaç volatiliteyi engellemek."



