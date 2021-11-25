Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: BAE ile imzalar atıldı

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: BAE ile imzalar atıldı

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: BAE ile imzalar atıldı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

25 Kasım 2021, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.

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