Merkez Bankası’ndan flaş karar! Limit yükseltildi…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı. Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1000 TL olan işlem limitini bugün itibarıyla 2000 TL'ye yükseltti.

FAST NASIL ÇALIŞIYOR?

FAST, Merkez Bankası tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi. 7/24 kullanılabilen FAST Sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor. 25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal ediliyor.

NASIL KULLANILIR?

FAST Sistemi'ne üye bir finansal kuruluşun müşterileri, kuruluşun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak ödeme yapmaya başlayabiliyor.

Sistemle birlikte devreye alınan kolay adresleme sayesinde finansal kuruluşun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TCKN ve e-posta adresi, hesap numarası ile eşleştirilerek ödeme alınabiliyor.

FAST'İN EFT'DEN FARKLARI

EFT Sistemi ile bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşse de bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü bulunmuyor. Bu nedenle ödemelerin hesaplara yansıması daha uzun zaman sürebiliyor. Ayrıca EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışıyor.