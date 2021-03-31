Ekonomi Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması

Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kar payı açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hissedarlara 2020 yılından brüt yüzde 12 kar payı dağıtacak.

31 Mart 2021, Çarşamba 08:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulunca hissedarlara, 2020 yılı kâr payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt %12 oranında ödeme yapılması kararlaştırıldı.

TCMB İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre kar payı, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren banka şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 90 numaralı kupon bedelleri 31 Mart 2026 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacak.


İlgili Haberler
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli faiz açıklaması


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Ödenen primler geri alınabilir mi?
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
İnternete fısıldayın, masraftan kurtulun
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Doğanın dostluğunu yeniden kazanalım
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Gelsin siparişler!
Özlem Denizmen
Erkut Can
Manifestonuz hayırlı olsun
Erkut Can
Murat Gülderen
Evdeki internete en ucuz çözümler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Vergide kriterler değişiyor! İkinci el araç alım satımında vergi dönemi…