Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Genel Kurulunca hissedarlara, 2020 yılı kâr payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt %12 oranında ödeme yapılması kararlaştırıldı.

TCMB İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre kar payı, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren banka şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 90 numaralı kupon bedelleri 31 Mart 2026 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacak.







