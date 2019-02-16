Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Merkez Bankası, piyasadaki likiditenin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarında 1'er puan indirim yaptı.
Zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişikler ve yeni oranlar şöyle:
Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)
- Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli: Yüzde 8'den yüzde 7'ye
- 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli: Yüzde 5'ten yüzde 4'e
- 1 yıla kadar vadeli: Yüzde 3'ten yüzde 2'ye
- 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli: Yüzde 1,5'ten yüzde 1'e
- Müstakrizlerin fonları: Yüzde 8'den yüzde 7'ye
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)
- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli: Yüzde 8'den yüzde 7'ye
- 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli: Yüzde 4,5'ten yüzde 3,5'e
- 3 yıldan uzun vadeli: Yüzde 1,5'ten yüzde 1'e