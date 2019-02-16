Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Merkez Bankası, piyasadaki likiditenin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarında 1'er puan indirim yaptı.

Zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişikler ve yeni oranlar şöyle:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

- Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli: Yüzde 8'den yüzde 7'ye

- 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli: Yüzde 5'ten yüzde 4'e

- 1 yıla kadar vadeli: Yüzde 3'ten yüzde 2'ye

- 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli: Yüzde 1,5'ten yüzde 1'e

- Müstakrizlerin fonları: Yüzde 8'den yüzde 7'ye

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli: Yüzde 8'den yüzde 7'ye

- 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli: Yüzde 4,5'ten yüzde 3,5'e

- 3 yıldan uzun vadeli: Yüzde 1,5'ten yüzde 1'e