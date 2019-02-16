Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti.

16 Şubat 2019, Cumartesi 10:55
A A
Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Merkez Bankası, piyasadaki likiditenin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarında 1'er puan indirim yaptı.

Zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişikler ve yeni oranlar şöyle: 

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

- Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli: Yüzde 8'den yüzde 7'ye

- 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli: Yüzde 5'ten yüzde 4'e

- 1 yıla kadar vadeli: Yüzde 3'ten yüzde 2'ye

- 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli: Yüzde 1,5'ten yüzde 1'e

- Müstakrizlerin fonları: Yüzde 8'den yüzde 7'ye

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli: Yüzde 8'den yüzde 7'ye

- 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli: Yüzde 4,5'ten yüzde 3,5'e

- 3 yıldan uzun vadeli: Yüzde 1,5'ten yüzde 1'e

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.