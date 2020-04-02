Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından corona virüsle mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağmaya devam ediyor. Kampanyaya son olarak Merkez Bankası 100 milyon liralık rekor bir bağışla katıldı.

Merkez Bankası'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 Milyon TL ile katılıyoruz."









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