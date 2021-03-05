Ekonomi Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan enflasyonla ilgili açıklamasında, 'TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek.' dedi.

05 Mart 2021, Cuma 14:42 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları şöyle:

TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek.

TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek.

Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.

Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır.


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