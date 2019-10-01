Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, banka bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildiği bildirildi.
Merkez Bankası, bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Banka bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verildiğini bildirdi.
TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir."