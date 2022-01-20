Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor! Yılın ilk toplantısı bugün
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti.
20 Ocak 2022, Perşembe 09:00 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.
GÖZLER SAAT 14.00'TE
Yılın ilk faiz kararının saat 14.00'te açıklanacak.
Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.
12 TOPLANTI YAPILACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında kaç kere Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştireceğini ve 2022 faiz kararı tarihlerini açıkladı. Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu tarihlerine göre, 2022 yılında 12 tane faiz kararı toplantısı gerçekleşecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022 yılına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle:
- 20 Ocak 2022
- 17 Şubat 2022
- 17 Mart 2022
- 14 Nisan 2022
- 26 Mayıs 2022
- 23 Haziran 2022
- 21 Temmuz 2022
- 18 Ağustos 2022
- 22 Eylül 2022
- 20 Ekim 2022
- 24 Kasım 2022
- 22 Aralık 2022
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