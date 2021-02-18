Faiz kararı öncesi 6.95 lira civarında seyreden dolar/TL, Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit tutmasının ardından 6.93'e geriledi.

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle kasım ayındaki 8.50 seviyesinden 6.90 altına kadar gerilerken hafta içerisinde son 8 ayın en düşük seviyesine geldi.

Dün 10 yıllık ABD tahvillerinin 1.30 üzerine çıkmasıyla kur bir miktar dalgalanırken 6.90 - 7.05 arası el değiştirdi. 18 Şubat günü dolar 6.97 seviyesindeydi.

Dolar/TL 6.93'e geriledi

Faiz kararı öncesi 6.95 lira civarında seyreden dolar/TL, Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit tutmasının ardından 6.93'e geriledi. Bu hafif gerilemede faiz kararından çok Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceğine dair verdiği mesajlar etkili oldu.







