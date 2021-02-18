Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düştü! İşte dolar/TL fiyatı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düştü! İşte dolar/TL fiyatı

Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düştü! İşte dolar/TL fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından dolar düştü. İşte dolar/TL'nin yeni fiyatı...

18 Şubat 2021, Perşembe 14:56 Son Güncelleme:
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Faiz kararı öncesi 6.95 lira civarında seyreden dolar/TL, Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit tutmasının ardından 6.93'e geriledi.

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle kasım ayındaki 8.50 seviyesinden 6.90 altına kadar gerilerken hafta içerisinde son 8 ayın en düşük seviyesine geldi.

Dün 10 yıllık ABD tahvillerinin 1.30 üzerine çıkmasıyla kur bir miktar dalgalanırken 6.90 - 7.05 arası el değiştirdi. 18 Şubat günü dolar 6.97 seviyesindeydi.

Dolar/TL 6.93'e geriledi

Faiz kararı öncesi 6.95 lira civarında seyreden dolar/TL, Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde politika faizini sabit tutmasının ardından 6.93'e geriledi. Bu hafif gerilemede faiz kararından çok Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceğine dair verdiği mesajlar etkili oldu.



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