Piyasaların gözü bu karardaydı. Merkez Bankası yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısını yaptı. Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini yüzde 24'te bıraktı.

DOLAR VE EURO'DA DÜŞÜŞ

Bu gelişme ışığında döviz kurunda ise düşüş gözlendi. Son 24 saat içinde 5,40'lara kadar yükselen dolar, 5,36'yı gördü. Euro ise 6,10 civarından 6,06 seviyesine kadar geriledi.

Kısa bir süre bu seviyelerde seyreden dolar 14.40 itibarıyla 5,40'ları tekrar gördü. Euro ise 6,11 seviyelerine yükseldi

Borsa İstanbul Endeksi ise (BİST100) yüzde 1.01 artışla 104 bin 778 puana yükseldi.