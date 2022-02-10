Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon Dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Brüt Döviz rezervleri de 4 milyar 80 milyon dolar artarak 71 milyar 636 milyon dolardan 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 4 Şubat haftasında 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.

İHA





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