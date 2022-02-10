Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı!
Merkez Bankası'nın 4 Şubat ile biten haftada toplam rezervi haftada 4 milyar 442 milyon dolar arttı. Altın rezervleri ise aynı haftada 362 milyon dolar artarak 38 milyar 939 milyon dolara yükseldi.
10 Şubat 2022, Perşembe 15:27 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon Dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.
Brüt Döviz rezervleri de 4 milyar 80 milyon dolar artarak 71 milyar 636 milyon dolardan 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 4 Şubat haftasında 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.
İHA
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