Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı!

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı!

Ekonomi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı!

Merkez Bankası'nın 4 Şubat ile biten haftada toplam rezervi haftada 4 milyar 442 milyon dolar arttı. Altın rezervleri ise aynı haftada 362 milyon dolar artarak 38 milyar 939 milyon dolara yükseldi.

10 Şubat 2022, Perşembe 15:27 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 4 Şubat ile biten haftada 4 milyar 442 milyon Dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolar oldu.

Brüt Döviz rezervleri de 4 milyar 80 milyon dolar artarak 71 milyar 636 milyon dolardan 75 milyar 716 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 4 Şubat haftasında 362 milyon dolar artarak 38 milyar 577 milyon dolardan 38 milyar 939 milyon dolara çıktı.

İHA


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