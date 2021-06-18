Merkez faize dokunmadı 'Sıkı duruşa devam' dedi

Karara ilişkin yapılan açıklamada, enflasyonda belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Merkez, ayrıca enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğini belirtti.

AŞILAMA DESTEKLİYOR

Faiz karar metninde öne çıkan başlıklar şöyle:

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması, küresel ekonomide toparlanma sürecini destekliyor.

Emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış, uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Yurtiçi iktisadi faaliyet güçlü seyrediyor. İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü koruyor. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başladı.

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