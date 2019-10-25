Merkez’den ‘10’ numara hareket

Üç ayda üçledi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 25 Temmuz’da 4.5 yıl aradan sonra 425 baz puanlık bir indirime gitmişti ve böylece yüzde 24 olan politika faizi (piyasa açısından belirleyici faiz) yüzde 19.75’e çekilmişti.

Merkez, 12 Eylül’de de faizde 325 baz puanlık daha indirim yapmış, böylece sadece 1.5 ayda faiz toplam 750 baz puan düşmüştü. Faizde bir indirim haberi de dün geldi.

Beklentileri aştı

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Enflasyondaki düşüş trendinin sürmesinin ve Suriye kaynaklı jeopolitik risklerin azalmasının da etkisiyle Banka, 250 baz puanlık indirim yaparak faizi yüzde 16.50’den 14’e düşürdü.

Piyasada 100-150 puanlık indirim beklentisi hakimdi. Böylece son üç toplantıda faiz yüzde 24’ten yüzde 14’e kadar gerilemiş oldu.

Bir başka deyişle 3 ayda faizde 10 puanlık (Yüzde 10'luk) indirim yapmış oldu. Kararın ardından dövizin tepkisi sınırlı kaldı. Dolar 5.73’ten 5.75’e çıktı.

Gözler kredide

İlk iki indirimle kredi faizleri hızla gerilemiş kamu bankaları konut kredi faizlerini yüzde 0.99’a çekmişti. Buna özel bankalar da eşlik etmişti. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde de maliyetler hızla düşmüştü.

Merkez’in son faiz hamlesiyle kredi faizlerinin bir miktar daha gerilemesi bekleniyor. Yani gözler bankalarda olacak. Merkez açıklamasında ekonomideki toparlanmanın ve enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiğine dikkat çekti. Yılın son faiz toplantısı 12 Aralık’ta olacak.

Bu toplantıda da faizlerin inebileceği belirtiliyor.



