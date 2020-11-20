Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 Kasım Cumartesi günü Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atanmıştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), dün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Banka beklendiği gibi faizi 4.75 puan artırdı. Böylece politika faizi (1 haftalık repo ihale faizi) yüzde 10.25’ten yüzde 15’e çıktı. Bu, son 2 yılın en sert faiz artırımı oldu.

Sadeleşme kararı

Faiz artışının yanında önemli bir adım daha atıldı. Banka’nın faiz kararıyla ilgili duyurusuna tüm fonlamanın temel politika aracı olan 1 hafta vadeli repo faiz oranı yani yüzde 15 üzerinden yapılacağı ifade edildi. Bu açıklama faizde sadeleşme olarak değerlendiriliyor ve faizle ilgili kafa karıştıran uygulamanın sona erdiği anlamına geliyor. Çünkü, 1 haftalık repo faizi yüzde 10.25 olmasına rağmen, ağırlıklı ortalama fonlama faizi önceki gün itibarıyla yüzde 14.80’di. Bunun da nedeni borç verme işleminin ağırlıklı olarak faizi yüzde 14.75 olan Geç Likidite Penceresi’nden gerçekleşiyor olmasıydı.

Güçlü sıkılaştırma

Merkez Bankası’nın karar metninde atılan faiz adımı ‘net ve güçlü parasal sıkılaştırma’ olarak tanımlandı. Enflasyona da vurgu yapılan açıklamada, “Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” denildi.

TL, 9 iş gününde yüzde 12 değerlendi

Sert faiz artırımının ardından döviz piyasasında hareketli dakikalar yaşandı. Merkez Bankası’nın açıklamasına dakikalar kala 7.71 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 20 kuruş birden düşerek 7.50’ye geriledi. Tepki alımlarıyla hafif yükselen dolar 7.52’de dengelendi. Dolar 6 Kasım’da 8.57’yi test etmişti. Yani zirveye göre 9 iş gününde 1 liranın üzerinde (yüzde 12) düşüş oldu.

Euro aynı şekilde 9.13’ten 8.86’ya kadar indi, 8.91’de dengelendi. Euro’da 6 Kasım sonrası kayıp 1 lira 20 kuruş. Aşı haberleri sonrası kan kaybeden gram altın, hem ons fiyatının (31 gram/dolar) hem de doların değer kaybıyla 454 liraya kadar geriledi. Yine 6 Kasım’da gram altın 534 lira seviyelerini görmüştü. Zirveye göre kayıp gram başına dün 100 lirayı buldu.

6 Kasım'dan sonra ne olmuştu?

7 Kasım’da Murat Uysal, Merkez Bankası başkanlığından alınarak yerine Naci Ağbal atandı.

8 Kasım’da Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını istedi.

9 Kasım’da Berat Albayrak’ın yerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan atandı.

Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı olarak ilk yazılı açıklamasında fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını söyledi.

Ekonomi yönetimindeki bu değişikliklerin ardından 10 Kasım Salı günü gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında vereceği mesajlara çevrildi.

Erdoğan ekonomide yeni bir döneme girildiğini söyledi, yapısal reformlara işaret etti ve enflasyonla mücadele vurgusu yaptı.

Piyasalar bu mesajları olumlu algıladı ve Türk varlıklarında ralli görüldü. TL, dolar karşısında rekor seviyeden yüzde 10 düşüş gösterdi.

Bankalar coştu

Faiz açıklamasından önce yüzde 1’e yakın ekside olan Borsa İstanbul, banka hisselerine gelen güçlü alımların etkisiyle artıya geçti. Bankacılık endeksi bir ara yüzde 5.5 artarken borsa yüzde 2.2 yükselip 1.324 puanla rekor kırdı. 6 Kasım’dan beri borsadaki şirketler yüzde 18’e yakın değer kazandı.

Piyasa açısından önemli olan bir diğer gelişme risk primindeki düşüş. Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt takas (CDS) primi geçen hafta yoğun ekonomi gündeminde yaşanan gelişmelerin etkisiyle düşüş eğilimde. İki hafta önce 500 baz puanın üzerinde seyreden CDS primi dün toplantı sonrası 372 baz puana indi. 10 yıllık tahvil faizi 2.5 puandan fazla geriledi. Bu, TL varlıklara olan talebe işaret ediyor.