Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 5 isimle sözleşme yeniledi

Daha önce antrenör Şahin Ateşdağlı’yla sözleşme yenileyen Denizli ekibi, iç transferde Ümit Sonkol, Bora Hun Paçun, Gökhan Yazıcıoğlu, Barış Çağan Özkan ve Deniz Can Çevik ile yeniden anlaştı. Merkezefendi’de yerli oyunculardan Altan Erol’un sözleşmesi de devam ediyor.

DHA



