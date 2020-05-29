Basketbol Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 5 isimle sözleşme yeniledi

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 5 isimle sözleşme yeniledi

Basketbol

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket 5 isimle sözleşme yeniledi

Türkiye Basketbol Ligi’nde corona virüs salgını yüzünden şampiyon ilan etmeden bitirilen sezonu üçüncü sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, iç transferi hızlı adımlarla şekillendirdi.

29 Mayıs 2020, Cuma 12:27 Son Güncelleme:
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Daha önce antrenör Şahin Ateşdağlı’yla sözleşme yenileyen Denizli ekibi, iç transferde Ümit Sonkol, Bora Hun Paçun, Gökhan Yazıcıoğlu, Barış Çağan Özkan ve Deniz Can Çevik ile yeniden anlaştı. Merkezefendi’de yerli oyunculardan Altan Erol’un sözleşmesi de devam ediyor.

DHA


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