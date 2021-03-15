Merkür Balık’ta, simya ile gençleşme vakti!

Merkür 16 Mart’ın ilk saatlerinde Balık burcuna geçiyor. Neptün yönetimindeki Balık, çözülmeyi ve dönüşümü gösteren burçtur. Tıpkı simya gibi…

Astrolojide Merkür’ün kimyasal elementi civadır. Sıvı ve katı haller arasında hızlı geçiş yapabilen civa, simyada yaşam ve ölüm arasındaki dönüşümü sembolize eder. Yaşam boyunca insanda gerçekleşen değişim sürecini yaşlanma olarak tanımlayabiliriz. Yaşlılık deyince akla Satürn gelir ancak farklı bir açıdan bakarsak “antiaging” diye adlandırdığımız yaşlanma karşıtı tüm eylemlerin arkasında bir şekilde Merkür bulunur aslında. Yaşlandıkça vücuttaki iletişim yavaşlar, zihin bulanıklaşır, Merküryen konularda deformasyon görülür.

Balık’ta Merkür

Mantık, bilinç, konsantrasyon, detaycılık temsilcisi Merkür, Balık burcunda rahat hareket edemediği bir yerleşimdedir. Çünkü Balık duygusal, ruhsal ve hayalperesttir, detayları önemsemez, geniş resme bakar. Oysa bu zıtlıklar, birbiri içinde çözülse ve dönüşse ortaya, simyada olduğu gibi, altın değerinde yetenekler çıkarabilir. Zihni ruhsallığa odaklamak, duygulara konsantre olmak, hayallere dalmak ancak mantığı da devreden çıkarmamak, detayların farkına vararak, içinde boğulmadan bütüne bakmak… Yaşamlarımızda simya etkisi yaratabilir, beden - zihin - ruh üçlüsünü adeta altına dönüştürebilir.

Dönüşüm Gençleştirir!

Merkür’ün yaklaşık bir ay sürecek Balık seyahati boyunca, akışta kalmak, zihni özgürleştirmek, maneviyata odaklanmak enerjimizi hızla yenileyebilir. Yenilenen enerji ise fiziksel ve ruhsal tazelenmeye, dolayısıyla gençleşmeye neden olacaktır.

Nasıl bir bedene sahip olmak istediğimizi düşünmek, değiştirmek istediğimiz bölümleri için egzersiz, diyet, kozmetik, estetik konularında kararlar almak ve uygulamaya başlamak için harika bir dönem!

Nefes Egzersizleri

Satürn ile uyumlu üçgen açıya doğru ilerleyen Mars, İkizler burcunda seyahatine devam ediyor. Hava elementi vurgusunun olduğu bu dönemde, yaşam kalitesini arttıracak nefes egzersizlerine başlamak, bunları alışkanlık haline getirmek için uygun bir zamandayız. Doğru nefes, metabolizmayı hızlandırır, yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca fiziksel performansı da arttırır, bu açıdan da gençleştirici etkiler sunar.

Ay Büyüyor!

Yeniay’dan Dolunay’a doğru ilerleyen Ay, cildimizin emilimini arttırıyor. Bu hafta besleyici içerikli bakım ürünleri uygulamak, takviye edici gıdalardan destek almak için ideal.

Dikkat, büyümekte olan Ay kilolarınızı da büyütmesin!

Özellikle Çarşamba ve Perşembe günlerinde Ay Boğa burcunda ilerliyor. Yeme içmeye çok düşkün olan gurme burç Boğa’daki Ay, aşırı tüketime sebep olabilir. Ayrıca bu dönem tüketilenler, vücuda çarpı iki olarak yansıyabilir, dikkat!

Ayaklar Mercek Altında!

Merkür, Venüs, Güneş ve Neptün Balık burcunda ilerliyor. Ayaklarda ödem ya da mantar enfeksiyonu tetiklenebilir. Önlem almayı unutmayalım.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.